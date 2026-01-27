China respaldó a Cuba y criticó nuevas sanciones impulsadas por EE.UU.

El Gobierno de China instó a Estados Unidos a poner fin a lo que calificó como violaciones del derecho internacional y a levantar de inmediato el bloqueo y las sanciones contra Cuba, informó este martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, durante una rueda de prensa.

En su declaración, Guo expresó la “profunda preocupación y firme oposición” de Pekín ante las medidas estadounidenses que, según su criterio, privan al pueblo cubano de su derecho a la supervivencia y al desarrollo y socavan la paz y la estabilidad regionales. Asimismo, afirmó que China continuará brindando apoyo y asistencia a Cuba dentro de sus capacidades, subrayando la confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Comunista y el Gobierno cubanos, la nación caribeña podrá superar las “dificultades temporales”.

Las críticas se producen en medio de informaciones internacionales sobre un posible endurecimiento del embargo estadounidense, incluyendo medidas como la consideración de un bloqueo total a las importaciones de petróleo de Cuba por parte de la Administración del presidente Donald Trump, según reportó Politico.

China ha denunciado en distintos foros internacionales que el bloqueo y las sanciones estadounidenses no solo infringen normas básicas del derecho internacional, sino que también afectan de manera severa los derechos humanos y económicos de la población cubana. Pekín ha respaldado repetidamente las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que piden el fin del embargo estadounidense, votando a favor de estas iniciativas de forma consecutiva en numerosas ocasiones.

La postura de China se enmarca en la tradicional relación de cooperación con Cuba y en un contexto de tensiones crecientes entre Beijing y Washington en varios frentes geopolíticos. La solicitud de levantar el embargo se suma a otras condenas formuladas por Pekín sobre políticas estadounidenses en la región, reafirmando su llamado a que Washington respete los principios del derecho internacional y contribuya a la estabilidad regional.