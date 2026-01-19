Un violento siniestro vial ocurrido en la madrugada del lunes en Loreto, provincia de Santiago del Estero, terminó con la vida de dos hermanos de 19 y 21 años tras ser embestidos por un auto cuyo conductor circulaba alcoholizado, informaron fuentes oficiales.

El accidente se registró sobre la Ruta Provincial 18 cuando las víctimas, identificadas como Juan Américo y Walter Damián Acuña, regresaban en una moto de una fiesta y fueron embestidos de frente por un Fiat Cronos conducido por César Marcel Juárez (60), que viajaba con dos acompañantes.

Al llegar al lugar, los efectivos de la Comisaría 27 encontraron la moto partida en dos tras el impacto, con el auto detenido en el carril contrario. Ambos hermanos murieron en el acto, mientras los peritos realizaban las primeras averiguaciones.

Los investigadores efectuaron el test de alcoholemia al conductor del auto, que dio positivo, por lo que se ordenó su detención provisoria, y también se dispuso que se realice el dosaje al conductor de la moto. Los vehículos fueron secuestrados y se levantaron pruebas en el lugar.

Fuentes judiciales señalaron que todos los protagonistas del trágico hecho habían participado en distintas fiestas esa madrugada, cuando sobrevino el lamentable accidente.