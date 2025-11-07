En la antesala del enfrentamiento entre Los Pumas y Gales, Santiago Chocobares dialogó con Scrum para anticipar el partido que se disputará este domingo en Cardiff, en el marco de la ventana internacional de noviembre.

El centro argentino destacó que el equipo se encuentra en un buen momento: "Hicimos una linda semana, venimos de una continuación de lo que fue el Rugby Championship y si bien cada cual se fue a sus clubes, jugaron varios partidos, ahora estamos acá de nuevo para atacar esta ventana". Además, señaló que esperan un rival muy motivado y con un cuerpo técnico renovado, lo que exigirá una alta capacidad de adaptación: "No sabemos muy bien qué es lo que nos vamos a enfrentar el domingo, pero creo que el poder de adaptación que vamos a tener el fin de semana tiene que ser en un nivel muy alto para poder llevarnos el partido".

Sobre la convivencia en el centro de la cancha con Justo Piccardo, Chocobares manifestó sentirse cómodo y explicó que mantienen comunicación constante para ajustar la defensa: "Nos sentimos muy cómodos, la verdad que en la semana nos vamos hablando, sintiendo en diferentes situaciones de la cancha, para poder defender de distintos modos. Él tiene su primera experiencia ahora en Montpellier, realmente profesional, y seguramente esté aprendiendo un montón de cosas, como yo también sigo aprendiendo, pero la verdad que nada, nos sentimos muy bien juntos".

En cuanto a Gerónimo Prisciantelli, quien tendrá otra oportunidad como titular, el jugador valoró su estilo ofensivo: "Le gusta intentar mucho, algunas le salen, otras no, pero la realidad es que esos jugadores que intentan todo el tiempo me encantan. Realmente le provoca mucho vértigo a la defensa contraria, así que la línea de back estamos muy cómodos con Gero jugando de 10".

Finalmente, Chocobares reflexionó sobre las dificultades que suelen presentar los partidos de la ventana de noviembre, mencionando factores climáticos y la dureza de los rivales: "Los partidos realmente test match como se dice, son en esta ventana de noviembre, por un montón de factores: seguramente por el clima, que la pelota va a estar difícil de manejar, por los equipos, en la manera de cómo juegan. Pero nosotros venimos en un momento de tratar de imponer nuestras cosas en la cancha, sobre todo en esos inicios de partido, y tratar de terminar mejor los partidos que por ahí nos viene costando un poco. Entonces tratar de imponernos y no pensar mucho en el entorno o al contexto del equipo con el que vamos a jugar".