Antonio Banderas vivió uno de los fines de semana más emotivos y significativos de su vida al ejercer de orgulloso padre de la novia en el casamiento de su única hija, Stella del Carmen, con su pareja Alex Gruszynski. La boda, celebrada en una exclusiva finca de Valladolid, España, se convirtió en un reencuentro familiar y una celebración de la identidad de la joven, tal y como reveló el propio actor.

El protagonista de El Zorro, exultante y visiblemente conmovido, tuvo un gesto muy cercano con la prensa que cubría el evento: no solo les envió bocadillos y champagne, sino que también salió a brindar con ellos y a compartir algunos detalles de la íntima ceremonia. “Ha sido muy bonito y muy emocionante. Estamos muy contentos. Ha habido lagrimilla, claro”, confesó Banderas, haciendo referencia a la historia de amor de su hija, quien conoció a su ahora esposo en la Wagon Wheel School de Los Ángeles.

El gesto de Melanie Griffith y el famoso ausente

Antonio Banderas confirmó que su exesposa y madre de la novia, Melanie Griffith, también se encontraba muy emocionada durante la celebración, destacando la “elegancia” del evento. La boda, que reunió a familiares y amigos de Estados Unidos y Málaga, marcó un emotivo reencuentro familiar.

Sin embargo, uno de los detalles más comentados fue la ausencia de la famosa actriz y hermana por parte de madre de Stella, Dakota Johnson. A pesar de los fuertes lazos familiares, Johnson, estrella de la saga Cincuenta sombras de Grey, no pudo asistir, aunque se espera que la joven pareja celebre pronto una reunión con los familiares estadounidenses que no pudieron viajar a España.

El regalo que no fue (y el que sí)

En cuanto al misterio del "regalo que no fue", el actor malagueño se refirió, con su característico sentido del humor, a la tradicional presión por el obsequio. Se esperaba un presente suntuoso, acorde a las celebridades de Hollywood, pero la pareja prefirió un gesto más simbólico, centrado en las donaciones a una causa benéfica que Stella apoya.

El verdadero regalo, según Banderas, es la elección de su hija de casarse en España, en la tierra de su padre. “Ver a mi hija casarse aquí, en este país, tiene una carga muy significativa. Ella es muy andaluza, muy de Málaga, aunque haya crecido en EE. UU. Esta es su manera de reencontrarse con sus raíces”, señaló el orgulloso padre, cerrando la jornada con un deseo que reflejó su felicidad: "¡Que me hagan abuelo!".