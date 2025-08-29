La cultura continúa reinventándose en tiempos desafiantes, y aprovechar el tiempo en casa para cultivar la lectura en los hijos puede ser una excelente oportunidad. Además de brindar momentos de calidad, esta práctica ayuda a establecer una rutina saludable y duradera.

Para iniciar esta práctica, especialistas recomiendan cinco libros que pueden captar el interés de los pequeños y fomentar su amor por la lectura:

1. "Una familia para Rodolfo", de Vera Hilb, Claudia Hilb y Nora Hilb, está dirigida a niños desde los 6 años. A través de la aventura del lobo Rodolfo, los lectores exploran diversos lugares del mundo como el Polo Norte, las Islas Galápagos y los bosques de Francia, aprendiendo geografía de manera entretenida.

2. "El Algarrobo Mágico", escrito por Flor Sánchez Zúñiga y recomendado para mayores de 6 años, invita a los niños a comprender la importancia del cuidado ambiental y la generosidad. La historia narra la aventura de plantar algarrobos en un desierto, transmitiendo valores esenciales.

3. "Aspie, un cachorro atípico", de Isabel Gutiérrez Molina, es apto para niños desde los 4 años. Este libro aborda el síndrome de Asperger a través del personaje de Aspie, un cachorro especial que ayuda a desarrollar empatía y descubrir semejanzas más allá de las diferencias.

4. "La niña del Jacarandá", de Heriberto Tejo, recomendado para niños a partir de los 7 años, relata el deseo de María, quien espera la primavera para que florezca su árbol de jacarandá y así se cumpla su anhelo. La historia destaca la importancia de la responsabilidad.

5. Comics son una alternativa atractiva para los pequeños, con historias que van más allá de los superhéroes clásicos. Existen adaptaciones de obras como "La Isla del Tesoro" o "El Quijote de la Mancha", además de títulos con ilustraciones llamativas y textos breves que facilitan el acercamiento a la lectura.

La constancia y el ejemplo son pilares indispensables para que la lectura se convierta en una rutina que acompañe a los niños durante toda su vida adulta.