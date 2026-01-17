La cirugía mamaria se mantiene como uno de los procedimientos estéticos más demandados a nivel mundial. Sin embargo, expertos advierten que no se trata solo de una elección estética, sino de un procedimiento médico que requiere evaluación y preparación rigurosa.

Entre los principales consejos se destaca realizar un prequirúrgico completo, que incluya estudios cardiológicos, análisis de laboratorio, ecografía y mamografía, para garantizar que el paciente esté en condiciones óptimas. Asimismo, se recomienda operarse con un cirujano plástico certificado y en un centro de alta complejidad, con equipo multidisciplinario y recursos para enfrentar cualquier complicación.

Publicidad

Es fundamental gestionar expectativas realistas y comprender que los implantes no son para toda la vida, ya que cambios hormonales, de peso, lactancia o menopausia afectan la forma y duración de los resultados. El recambio de prótesis no tiene un calendario fijo: depende del estado del implante y del seguimiento médico periódico, idealmente cada dos años.

La elección de implantes modernos y livianos, acordes al cuerpo, puede reducir la presión sobre los tejidos y mejorar la evolución de la mama a largo plazo. Además, quienes planean amamantar deben considerar la técnica quirúrgica: la vía submamaria minimiza el riesgo de dañar conductos mamarios y facilita la lactancia.

Publicidad

La planificación anticipada es clave. Desde la decisión hasta la cirugía, los estudios prequirúrgicos y la recuperación requieren tiempo; se recomienda proteger la cicatriz del sol durante los primeros meses. La recuperación no tiene que ser prolongada ni dolorosa: protocolos modernos, como el Erabas, permiten movilidad inmediata, sin drenajes ni prendas compresivas, y hasta conducir entre las primeras 24 y 48 horas.

En síntesis, la cirugía mamaria exitosa combina evaluación médica exhaustiva, elección de cirujano y técnica adecuada, expectativas realistas y seguimiento postoperatorio, asegurando tanto la seguridad del paciente como la durabilidad de los resultados.