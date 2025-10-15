"Cocina de Clásicos" presenta una noche dedicada al rock nacional

La escena cultural local presenta el ciclo "Cocina de Clásicos", una iniciativa que se dedica a la reinterpretación de canciones emblemáticas del cancionero popular. Este proyecto se caracteriza por ofrecer versiones únicas y personales de temas icónicos del rock, el pop melódico y la música romántica, proponiendo una nueva mirada sobre composiciones que forman parte del imaginario colectivo.

La próxima edición del ciclo, denominada "Cocina de Clásicos ep2 Rock Nacional", se llevará a cabo el jueves 16 de octubre a las 20:30 horas. En esta ocasión, la velada estará dedicada a revisitar clásicos del género con las interpretaciones de los artistas locales Laura Villagra, Pepe Blasco y Fabricio Pérez. El evento tendrá lugar en el Estudio T, ubicado en Perito Moreno 149 Norte, en Capital.

Las entradas para asistir a esta función ya se encuentran disponibles para su adquisición. El acceso al concierto puede a través de la cuenta oficial del ciclo en la red social Instagram, donde se publica la información actualizada para el público interesado en ser parte de esta experiencia musical.