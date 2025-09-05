Franco Colapinto tuvo una jornada desafiante en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 este viernes 5 de septiembre de 2025. Tras no participar en la primera sesión de prácticas libres (FP1) al ceder su monoplaza al rookie Paul Aron, el piloto argentino finalizó en la última posición en la FP2 en Monza.

Durante la segunda sesión de entrenamientos, Colapinto registró un tiempo de 1:21.554, quedando a 1.686 segundos de Lando Norris, quien lideró la sesión con un tiempo de 1:19.878. Su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, tampoco tuvo un desempeño destacado, terminando en el 18° puesto, medio segundo por encima del tiempo de Colapinto.

Inicialmente, el argentino utilizó neumáticos blandos, logrando un tiempo de 1:21.554 que lo ubicó momentáneamente en la 17ª posición, 981 milésimas por detrás del entonces líder Carlos Sainz. Posteriormente, Colapinto optó por gomas medias con el objetivo de practicar el ritmo de carrera con el tanque lleno, una estrategia que, según se observó, implicaría quedar en las últimas posiciones de la tabla de tiempos. La FP2 también estuvo marcada por una bandera roja causada por el despiste de Kimi Antonelli, lo que detuvo la sesión temporalmente antes de reanudarse.