Franco Colapinto terminó en el decimosexto lugar en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 luego de un inicio complicado que incluyó un trompo en la largada, aunque logró reincorporarse a la pista sin mayores consecuencias.

El piloto argentino describió su experiencia en la carrera con una frase que reflejó frustración y humor: “Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip”, refiriéndose a la escasa adherencia que tuvieron sus neumáticos duros durante la primera parte de la competencia.

Colapinto reconoció la dificultad que atravesó Alpine en el circuito mexicano. “Se hizo muy largo. Como equipo no tuvimos ritmo y nos costó mucho, así que... a laburar para la próxima”, expresó con resignación, evidenciando que el monoplaza sigue sin ofrecer las prestaciones necesarias para pelear adelante.

El francés Pierre Gasly, compañero de equipo, terminó la carrera apenas dos décimas delante de Colapinto, lo que confirma que Alpine continúa relegado en el fondo de la parrilla.

Con la mirada puesta en el futuro, Colapinto anticipó el Gran Premio de Brasil, próxima fecha del calendario. “Lo bueno es que peor que esto no podemos ir. Ojalá nos vaya bien para darle a la gente un buen resultado. Brasil es el Gran Premio de casa, van a ir muchos argentinos. Tengo muchas ganas de ir allá y disfrutarlo con todos ellos”, afirmó entusiasmado.

