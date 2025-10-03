Comenzaron las audiciones para definir los elencos de la Fiesta Nacional del Sol 2025

El secretario de Cultura, Eduardo Varela, confirmó que se encuentra en desarrollo el proceso de selección para los elencos de la próxima Fiesta Nacional del Sol. Las audiciones, que comenzaron esta semana, se extienden durante tres días en el auditorio Juan Victoria. La convocatoria está destinada a bailarines durante las dos primeras jornadas, mientras que el domingo está reservado para la evaluación de actores y músicos itinerantes. La actividad se desarrolla en jornadas completas, desde temprano hasta aproximadamente las 18 horas.

Varela destacó el alto nivel de participación, con una inscripción previa que superó los 1.100 postulantes, una cifra considerablemente mayor a la registrada el año anterior. La selección se realiza a través de la página oficial del evento, tal como se estableció en la convocatoria. Del total de inscriptos, se prevé la selección de aproximadamente trescientos artistas para los shows principales en el Velódromo, y alrededor de ochenta para las presentaciones itinerantes, las cuales consisten en actores y percusionistas que actuarán en los distintos circuitos del previado.

El comité evaluador está integrado exclusivamente por profesionales sanjuaninos del ámbito de la coreografía y la puesta en escena, entre los que se encuentran Cristian González, Julia Denardi y Marianela Ino. El único requisito establecido para participar en los castings es ser mayor de dieciocho años, sin imponer otro tipo de restricciones etarias. Las audiciones marcan el inicio de la etapa preparatoria de la fiesta, generando expectativa en la comunidad artística local.