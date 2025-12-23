Condenan a dos hermanos por una brutal golpiza: uno preso y el otro a estudiar

Dos hermanos fueron condenados por la Justicia de San Juan tras protagonizar una violenta agresión contra un joven, a quien le provocaron una fractura expuesta en una pierna y le realizaron amenazas de muerte. El fallo fue dictado por el juez Guillermo Adárvez, quien dispuso prisión efectiva para uno de los imputados y una condena en suspenso para el otro, con una medida educativa poco habitual.

Fuentes judiciales informaron que se trata de Ignacio y Lucas Calderón Romero, quienes fueron investigados por un ataque ocurrido en el marco de conflictos de antigua data con la víctima, identificada como Riveros. Según se detalló durante la audiencia, ambos hermanos se encontraban alcoholizados al momento del hecho.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por la fiscalía, Ignacio Calderón se acercó a la víctima y, utilizando un objeto contundente de material metálico, le propinó un golpe en la pierna derecha, lo que le ocasionó una fractura de tibia. A raíz del impacto, Riveros perdió el equilibrio y cayó al piso. En ese momento, Lucas Calderón tomó una piedra de gran tamaño y se la arrojó, impactando nuevamente sobre la pierna ya lesionada. Durante la agresión, ambos habrían lanzado amenazas de muerte.

Uno de los hermanos contaba con antecedentes penales, por lo que el juez resolvió imponerle una condena de cumplimiento efectivo, ordenando su inmediato traslado al Servicio Penitenciario. En tanto, el otro imputado, de 18 años y sin condenas previas, recibió una pena en suspenso.

En este último caso, el magistrado adoptó una decisión particular: en lugar de imponer trabajos comunitarios, ordenó que el joven complete sus estudios secundarios, entendiendo la medida como una forma de reinserción y prevención futura.

Desde el Ministerio Público Fiscal se informó además que uno de los condenados tenía legajos previos en la UFI de Delitos contra la Propiedad, por lo que se trabajó de manera conjunta con el ayudante fiscal Carlos Lanzón para solicitar la acumulación de causas. Finalmente, el proceso se resolvió mediante un juicio abreviado, permitiendo condenar a los imputados por la totalidad de los hechos investigados.