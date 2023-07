En el rubro de la construcción hay incertidumbre por la aplicación del impuesto PAIS a bienes importados. Desde el sector prevén que estas medidas pueden profundizar la retracción de la actividad que hay en la actualidad, debido al incremento en los materiales que provienen del exterior o son fabricados con insumos importados. A esto se suma, la baja en el ritmo de la obra pública.

El último paquete de políticas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, para concretar un acuerdo con el FMI causaron polémica en varios rubros, entre ellos la construcción. Enrique Velasco, presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción de SJ (Caemco), a DIARIO HUARPE confirmó que el impuesto PAIS del 7,5% a bienes importados pueden encarecer los costos de la construcción y, por lo tanto, desalentar a la actividad y profundizar su retracción. Hasta el momento la mayoría materiales han tenido un alza que acompaña el ritmo inflacionario y supera el 115%, de acuerdo al experto.

“Será negativo para la industria de la construcción no es una buena noticia, es una noticia que puede agravar mas la situación que es delicada”, dijo el dirigente empresarial. Además, señaló que empeora el faltante de materiales importados que padecen como por ejemplo cañerías o aluminio.

Velasco manifestó que no se avizoran nuevas obras públicas en el futuro y, en consecuencia, al finalizar las que están en ejecución, no se inician otras más. “La actividad de obras públicas ha disminuido bastante. El problema es que la provincia estuvo financiado las obras de la Nación y no ha recuperado. Hay una deuda muy grande que no se está pagando, ni recuperado el dinero”, aseguró el referente. Las obras afectadas son las de Osse (que son financiadas por el Enohsa), obras escolares, viviendas, entre otras. Velasco aseguró que los retrasos en los pagos alcanzan 60 días, lo que perjudica notablemente el trabajo de las constructoras.

Por su parte, Julián Rins, presidente de la Cámara de la Construcción Argentina delegación San Juan, coincidió en que la aplicación del impuesto PAIS a las importaciones encarecerá los costos y se trasladará a los precios. “Se va a transformar en mayores costos y eso se va a trasladar a los precios definitivamente. La construcción tiene muchos insumos que están directamente dolarizados, como son los equipos, y después muchos de los productos que se fabrican en el país, dependen de productos intermedios que son importados”, contó.

El costo de la construcción tuvo un incremento del 112,2% interanual, de acuerdo a los últimos datos del Instituto de Investigaciones Estadísticas y Económicas de San Juan correspondientes a junio del 2023. En el primer semestre hubo un acumulado de 43,5%, según la entidad.