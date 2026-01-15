En el marco de una gira política por distintas provincias, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo este jueves una reunión con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien aprovechó el encuentro para plantear una serie de reclamos vinculados a la obra pública y la infraestructura vial.

Entre los pedidos centrales, Cornejo solicitó el avance y la finalización de la Ruta Nacional 40 en su conexión con San Juan, una traza considerada estratégica para la integración regional y el transporte productivo. El planteo se dio en un contexto de revisión de proyectos nacionales y de búsqueda de definiciones sobre obras pendientes.

Durante la reunión, el gobernador mendocino expresó su respaldo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que será debatida en el Congreso durante febrero. No obstante, dejó planteada una agenda de demandas que definió como urgentes, con énfasis en rutas nacionales y conectividad.

Además del tramo San Juan–Mendoza de la Ruta 40, Cornejo reclamó avances en otras obras viales bajo jurisdicción nacional, como el tramo Bardas Blancas–límite con Neuquén, la licitación definitiva de la Ruta 7 en Alta Montaña y la agilización de dos puentes pendientes sobre la misma traza de la RN 40.

La actividad oficial incluyó una recorrida por las obras del metrotranvía que unirá Luján de Cuyo con el aeropuerto Francisco Gabrielli y una reunión en Casa de Gobierno, de la que participaron autoridades provinciales mendocinas.

Tras su paso por Mendoza, Santilli continuará su agenda en San Juan, donde este jueves por la tarde está previsto un encuentro con el gobernador Marcelo Orrego. Según se informó, la reunión abordará temas vinculados al desarrollo provincial, la generación de empleo y la agenda legislativa nacional.

El reclamo por la Ruta 40 se inscribe en un escenario en el que San Juan evalúa alternativas de financiamiento para garantizar la continuidad de obras estratégicas, ante el freno de fondos nacionales para infraestructura. La finalización de este corredor vial aparece como una de las prioridades compartidas por ambas provincias.