El mercado argentino de vehículos electrificados (incluyendo híbridos convencionales (HEV), híbridos suaves (MHEV), híbridos enchufables (PHEV) y eléctricos puros (BEV) ) expansó sus ventas un 88 % durante 2025 respecto al año anterior, al alcanzarse 26.632 patentamientos en total, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

A pesar del notable crecimiento, estos vehículos con tecnologías alternativas representaron apenas alrededor del 4,6 % del total del mercado automotor argentino, lo que indica que la transición hacia una electromovilidad más amplia aún es incipiente.

Publicidad

La fuerte suba interanual fue impulsada por un régimen de incentivo oficial que eliminó el arancel de importación para hasta 50.000 vehículos híbridos y eléctricos por año, reduciendo costos y ampliando la oferta de modelos disponibles en el país.

Dentro del segmento electrificado, los híbridos no enchufables (HEV) siguieron liderando las ventas, aunque su participación relativa se redujo frente a los híbridos suaves (MHEV), que crecieron más rápido debido a su mayor accesibilidad y a que no requieren infraestructura de carga específica.

Publicidad

En contraste, los vehículos 100 % eléctricos (BEV) y híbridos enchufables (PHEV), aunque crecieron, todavía enfrentan desafíos estructurales, como la limitada red de infraestructura de carga y precios más elevados que los modelos híbridos convencionales.

A nivel general, el salto en las ventas refleja tanto el interés de los consumidores por tecnologías más eficientes como el impacto de políticas públicas orientadas a facilitar la electromovilidad, marcando un proceso de cambio en el mercado automotor argentino que podría acelerarse en los próximos años.