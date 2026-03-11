Un llamado del Centro de Operaciones Cisem alertó a los efectivos de la Base Motorizada 5 sobre la presencia de dos hombres sospechosos en el interior del barrio Arenales. Los sujetos circularon por la zona con dos maletines de herramientas de dudosa procedencia, lo que motivó el inmediato despliegue policial en las inmediaciones.

Al advertir la llegada del patrullero, los individuos emprendieron una veloz huida hacia el corazón del vecindario y arrojaron los objetos a la calzada para facilitar su escape por los pasillos internos.

Las herramientas fueron recuperadas porque los delinceuntes las arrojaron para huir.

A pesar de que se solicitó apoyo policial para rastrillar el sector, los delincuentes lograron perderse entre las viviendas y no fueron localizados. Ante esta situación, los uniformados procedieron a inspeccionar los maletines descartados y notaron una inscripción clave. En uno de los elementos figuró un nombre junto a un domicilio en la populosa Villa Puntariello.

Los estuches de las máquinas permitieron dar con el damnificado del robo.

Con ese dato fundamental, el personal policial se trasladó hasta la vivienda señalada. El hombre manifestó que a su hermano le sustrajeron recientemente dos maletines de chapa que contuvieron dos rotomartillos de gran valor. Poco después, la víctima se presentó en la sede de la Comisaría 27 para realizar el reconocimiento formal de los efectos recuperados. El propietario reconoció las herramientas como de su pertenencia de manera inmediata y agradeció el accionar.

El procedimiento contó con la intervención directa del sistema acusatorio a través del ayudante fiscal Mauro Carrizo. El funcionario judicial interiorizó la situación y dispuso que se labrara la denuncia correspondiente, se realizara la inspección ocular, el levantamiento de cámaras de seguridad de la zona y un informe técnico detallado. Finalmente, las herramientas se entregaron al damnificado bajo la figura de depositario judicial, mientras que las actuaciones pasaron a la órbita de la división de Delitos contra la Propiedad para continuar con la investigación de los autores del hecho que lograron evadir el cerco policial durante la tarde de este martes en el departamento Rawson.