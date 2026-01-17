La educación financiera obligatoria en las escuelas argentinas cuenta con un respaldo social del 82%, según una encuesta nacional elaborada por Bolsa de Comercio de Buenos Aires Joven y Opina Argentina. El relevamiento evidenció un consenso mayoritario sobre la necesidad de incorporar contenidos de planificación financiera en el sistema educativo formal.

El estudio se realizó sobre una muestra nacional de 1.336 personas y presenta un margen de error del 2,6%. Los resultados también expusieron una brecha significativa entre el apoyo social y la implementación efectiva: solo el 30% de los encuestados afirmó conocer programas de educación financiera en las escuelas.

Guido Lanzillotta, presidente de Bolsa Joven, explicó que los datos reflejan una demanda aún insatisfecha. “Ocho de cada diez personas apoyan que la educación financiera sea obligatoria, pero solo tres de cada diez dicen conocer programas de este tipo en las escuelas”, señaló.

El informe contextualiza estos resultados en un escenario de cambios acelerados en los hábitos económicos. El 77% de los participantes afirmó utilizar billeteras virtuales y pagos con código QR, lo que representa un crecimiento de 15 puntos porcentuales respecto al año anterior. Además, el 36% indicó que estos medios digitales son su principal forma de pago, por encima del efectivo y la tarjeta de débito.

Entre los menores de 29 años, la adopción de herramientas financieras es aún mayor: el 23% invierte en acciones, el 27% opera con fondos comunes de inversión, el 21% compra criptomonedas y el 10% adquiere títulos públicos. A pesar de estas tendencias, la compra de dólares continúa siendo la alternativa de inversión que genera mayor confianza, con un 62% de adhesión.

La encuesta también relevó el impacto de la economía personal en la vida cotidiana. El 65% de los consultados elabora un presupuesto familiar y más de la mitad declaró que, durante el último año, recurrió a ahorros, créditos o trabajos adicionales para cubrir sus gastos.

En el plano institucional, BCBA Joven impulsa distintas iniciativas para ampliar el acceso a la educación financiera. Entre ellas, brindó apoyo técnico para la redacción de la Ley de Educación Financiera sancionada en Chubut y acompañó programas similares en Catamarca y Jujuy.

Además, desarrolla el Programa de Módulos de Educación Financiera en Clubes de Barrio, iniciado en Avellaneda en 2024, ampliado en 2025 y con llegada prevista a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2026.

Los resultados del relevamiento y el avance de estas iniciativas reflejan una expectativa social clara: fortalecer la formación financiera desde la escuela frente a decisiones económicas que forman parte de la vida cotidiana de la población.