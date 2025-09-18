El Programa de Atención Médica Integral (PAMI), obra social destinada a jubilados y pensionados argentinos, informó que la credencial plástica seguirá siendo válida durante octubre para acceder a todas las prestaciones médicas y realizar trámites.

Aunque PAMI dejó de emitir esta tarjeta física de forma regular, quienes aún la conservan podrán utilizarla sin inconvenientes para obtener medicamentos, turnos médicos y realizar trámites tanto presenciales como en línea.

Tipos de credenciales vigentes en PAMI

Credencial digital, disponible en la aplicación oficial con código QR.

Credencial provisoria con código QR, descargable desde el sitio web de PAMI.

Credencial provisoria tipo ticket, impresa en terminales de autogestión en las Unidades de Gestión Local (UGL).

Credencial plástica, que sigue vigente aunque no se distribuye más.

Por otro lado, las credenciales provisorias sin código QR y las versiones anteriores ya no tienen validez para acceder a los servicios de PAMI.

En caso de pérdida de la tarjeta plástica, se recomienda optar por las opciones digitales o provisorias que facilitan el acceso a turnos, medicamentos gratuitos, especialistas y laboratorios.

Desde el organismo también alertaron sobre intentos de estafas relacionados con falsas renovaciones de credenciales. PAMI no solicita datos personales ni bancarios a través de redes sociales, correos electrónicos o mensajes. Ante cualquier duda, los afiliados deben comunicarse únicamente por los canales oficiales: el sitio web www.pami.org.ar, la línea gratuita 138 o el chatbot de WhatsApp.