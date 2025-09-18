Publicidad
La credencial plástica de PAMI sigue vigente en octubre para jubilados y pensionados

PAMI confirmó que la tarjeta física continuará habilitada durante octubre para acceder a servicios médicos y trámites, aunque ya no se emite regularmente.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Quienes aún la conservan podrán utilizarla sin inconvenientes. Foto: Gentileza

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI), obra social destinada a jubilados y pensionados argentinos, informó que la credencial plástica seguirá siendo válida durante octubre para acceder a todas las prestaciones médicas y realizar trámites.

Aunque PAMI dejó de emitir esta tarjeta física de forma regular, quienes aún la conservan podrán utilizarla sin inconvenientes para obtener medicamentos, turnos médicos y realizar trámites tanto presenciales como en línea.

Tipos de credenciales vigentes en PAMI

  • Credencial digital, disponible en la aplicación oficial con código QR.
  • Credencial provisoria con código QR, descargable desde el sitio web de PAMI.
  • Credencial provisoria tipo ticket, impresa en terminales de autogestión en las Unidades de Gestión Local (UGL).
  • Credencial plástica, que sigue vigente aunque no se distribuye más.

Por otro lado, las credenciales provisorias sin código QR y las versiones anteriores ya no tienen validez para acceder a los servicios de PAMI.

En caso de pérdida de la tarjeta plástica, se recomienda optar por las opciones digitales o provisorias que facilitan el acceso a turnos, medicamentos gratuitos, especialistas y laboratorios.

Desde el organismo también alertaron sobre intentos de estafas relacionados con falsas renovaciones de credenciales. PAMI no solicita datos personales ni bancarios a través de redes sociales, correos electrónicos o mensajes. Ante cualquier duda, los afiliados deben comunicarse únicamente por los canales oficiales: el sitio web www.pami.org.ar, la línea gratuita 138 o el chatbot de WhatsApp.

