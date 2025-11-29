El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa modernizando sus servicios para brindar mayor comodidad a sus afiliados. En 2025, la aplicación Mi PAMI, disponible sin costo para dispositivos Android y Apple, sumó una función clave que permite reservar turnos para consultas y trámites en las agencias de la obra social.

Con esta actualización, los usuarios pueden seleccionar el motivo de la consulta, elegir la fecha y el horario que más les convenga, cancelar turnos si es necesario y recibir recordatorios un día antes y dos horas antes del turno programado. Este avance busca simplificar la gestión y evitar la necesidad de acudir presencialmente para reservar citas.

Además, PAMI implementó nuevas medidas de seguridad para garantizar que los afiliados reciban atención directa y sin intermediarios. Entre estas acciones se destacan la validación de los datos de contacto y la actualización del sistema de registro, reforzando la protección y confiabilidad del servicio.

La aplicación Mi PAMI ofrece también otras funcionalidades importantes para los afiliados, que incluyen la credencial digital, órdenes médicas, recetas electrónicas, cartilla médica, acceso a turnos para agencia, gestión del médico de cabecera, diversos trámites web y un sistema de emergencia.

Este proceso de modernización forma parte de las iniciativas desplegadas por PAMI a lo largo del año para mejorar la experiencia de sus usuarios y facilitar el acceso a sus prestaciones, especialmente para adultos mayores.