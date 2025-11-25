La comunidad Lgbtiq+ de San Juan se prepara para la tradicional Marcha del Orgullo, que este año se realizará el sábado 29 de noviembre. La concentración comenzará a las 20:00 horas en la intersección de la avenida Libertador y Paula Albarracín de Sarmiento.

El evento se enmarca dentro de la Semana de la Diversidad 2025 y tiene como lema “Frente al odio y la violencia, más orgullo y diversidad”. La jornada combinará celebración, visibilidad y reclamo por los derechos pendientes del colectivo Lgbtiq+.

Publicidad

La movilización principal comenzará a las 22:00 horas, recorriendo distintas calles de la ciudad hasta llegar al Puente del Bicentenario. Allí se instalará un escenario donde se desarrollarán espectáculos artísticos, shows musicales y discursos relacionados con la diversidad sexual y los derechos humanos.

Previo al inicio de la marcha, los organizadores anunciaron una “previa” con actividades culturales y artísticas, destinadas a dar inicio a la jornada y fomentar la participación de la comunidad y de vecinos de la ciudad.

Publicidad

La Marcha del Orgullo de San Juan se realiza de manera consecutiva desde su primera edición, y la edición de 2025 marcará la 16.ª movilización ininterrumpida en la provincia. La organización está a cargo de la Comisión Organizadora de la Semana de la Diversidad y del Consejo Provincial de la Diversidad, quienes coordinan todas las actividades y el cronograma oficial del evento.

Las autoridades locales y los organizadores hacen un llamado a la participación responsable y a disfrutar de la jornada en un marco de respeto y celebración, destacando que la marcha busca visibilizar la diversidad y los derechos del colectivo Lgbtiq+ en la provincia.