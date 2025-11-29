Un hombre de 59 años fue detenido en la provincia de Entre Ríos acusado de abusar sexualmente de su hija durante casi tres décadas y de haber tenido dos hijos con ella. La captura fue realizada por la Policía Federal Argentina (PFA) tras un operativo en la ciudad de San José.

La investigación comenzó luego de que la víctima, una mujer de 35 años, denunciara los abusos sufridos desde los seis años mientras vivía en Pilar, provincia de Buenos Aires. Según las fuentes policiales, la mujer decidió dar el paso para denunciar tras comenzar una relación sentimental y confiarle lo sucedido a su pareja actual, lo que le dio el impulso para acudir a la Justicia.

Publicidad

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Pilar, a cargo de la fiscal Marcela Semeria, con intervención del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de San Isidro, dirigido por el juez Nicolás Ceballos. La Justicia emitió una orden de captura nacional por abuso sexual agravado contra el acusado, y la División Búsqueda de Prófugos de la PFA se encargó de localizarlo.

Tras un análisis de la información, los investigadores determinaron que el sospechoso residía en un domicilio de San José, Entre Ríos. Con la autorización del Juzgado de Garantías del Departamento Colón, bajo la dirección del juez Jesús David Alexis Penayo, la policía llevó a cabo tareas de vigilancia hasta detenerlo en la calle 17 de agosto al 2800 cuando salía de la vivienda.

Publicidad

Este caso se suma a otros episodios recientes de abuso intrafamiliar en diferentes provincias argentinas. En Santiago del Estero, un joven de 22 años fue detenido acusado de violar y embarazar a su prima de 13 años. La denuncia surgió tras la intervención de una docente que notó cambios en el comportamiento de la menor, quien finalmente reveló el embarazo avanzado. La familia acudió a la comisaría para ampliar la denuncia y el acusado fue arrestado en su domicilio en La Banda.

En Córdoba, la Justicia condenó a 10 años de prisión efectiva a un hombre de 32 años por abuso sexual reiterado contra dos menores de su entorno familiar. El acusado, cuidador de caballos en Villa María, fue sentenciado tras un juicio en el que se valoraron pruebas médicas, psicológicas y testimoniales que evidenciaron la vulnerabilidad de las víctimas. La vinculación familiar fue determinante para la pena bajo régimen carcelario.