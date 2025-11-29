El magnate Elon Musk anunció la próxima llegada de Starlink 3.0, la versión más avanzada del sistema de internet satelital de su empresa, que promete revolucionar la conectividad global con velocidades de descarga hasta 10 veces superiores a las versiones anteriores.

Starlink 3.0, también conocido como V3, ofrecerá una velocidad de conexión de hasta 1 terabit por segundo para descargar contenidos y una velocidad de subida de 160 gigabits por segundo, ideal para enviar archivos pesados sin inconvenientes. Estas mejoras buscan posicionar a Starlink como un competidor directo de la fibra óptica, apuntando a captar el 50% del tráfico de internet global en los próximos tres años.

Otro avance clave de esta nueva generación es la reducción significativa de la latencia, que se ubicará por debajo de los 20 milisegundos. Esta mejora permitirá eliminar retrasos en videollamadas, juegos online y actividades laborales, acercando aún más la experiencia de Starlink a la calidad de conexión que ofrece la fibra óptica.

Los satélites de Starlink 3.0 operarán a una altitud de 350 kilómetros, mucho más baja que las generaciones anteriores, lo que garantizará una mayor estabilidad y cobertura en zonas rurales, embarcaciones en alta mar y cualquier lugar del planeta donde antes la conexión era limitada o inexistente.

Se espera que el lanzamiento masivo de estos satélites ocurra en un plazo de 15 días, marcando un hito en la expansión de la red satelital de alta velocidad y en la reducción de la brecha digital a nivel mundial.