San Juan atraviesa horas de profundo pesar luego de confirmarse, este sábado, la muerte de Dylan Paratore, el menor de 13 años que permanecía internado en el Hospital Guillermo Rawson desde el jueves pasado. El adolescente había sido ingresado con código rojo tras recibir un disparo en la cabeza con el arma reglamentaria de su madre.

El hecho ocurrió durante la mañana del jueves 27 de noviembre en el barrio Conjunto 8 de Rawson. Según indicaron fuentes policiales, el menor tomó el arma reglamentaria de su madre, quien es integrante de la Policía de San Juan, y se produjo un disparo que impactó en su cráneo.

Ante la gravedad de la situación, efectivos del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM) intervinieron para facilitar el traslado urgente del menor al Hospital Rawson, donde fue atendido en el área de emergencias y quedó internado en terapia intensiva.

Pese a los esfuerzos médicos, el adolescente falleció este sábado. La UFI Delitos Especiales continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el disparo y las responsabilidades que puedan surgir del hecho.

Despedida en redes

Desde el Jockey Club San Juan, institución donde practicaba rugby, despidieron al menor con profundo dolor y enviaron fuerzas a su familia, recordándolo como un joven querido por sus compañeros y entrenadores. “Se informa con profundo dolor el fallecimiento de Dylan Paratore, jugador de nuestra M13. Toda la comunidad del rugby del Jockey Club San Juan acompañamos a su familia en este duro momento y que dios les de la fortaleza necesaria para superar este profundo dolor”, mencionaron a través del comunicado.