El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente el uso de la Boleta Única Papel (BUP) y reforzó sus críticas al kirchnerismo al evaluar el desempeño electoral de La Libertad Avanza (LLA) en los comicios de este año. El mandatario sostuvo que el nuevo formato de votación significó “un shock de productividad” y señaló que redujo lo que definió como “riesgo kuka”.

A través de sus redes sociales, Milei comparó los resultados legislativos de 2021, cuando su espacio inició su presencia en la Cámara baja con dos banca, con la representación obtenida este año, que alcanzará 94 diputados. “La boleta única papel es el shock de productividad más grande que haya tenido Argentina”, escribió.

El cambio en el sistema electoral fue aplicado por primera vez a nivel nacional en las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde se dejó atrás la boleta partidaria tradicional. El Gobierno busca que la Boleta Única Papel se utilice de manera unificada en todos los distritos para 2027.

En esta línea, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, prepara una reunión con los presidentes de La Libertad Avanza para avanzar con la implementación. La convocatoria se realizaría antes de fin de año y se sumará al congreso partidario previsto en Mar del Plata, que también encabezará el diputado electo Sebastián Pareja.

La estrategia oficial apunta a obtener el acompañamiento de los gobernadores dialoguistas para unificar los procesos electorales nacionales y provinciales. Actualmente, Córdoba, Mendoza y Santa Fe ya utilizan este mecanismo.

Además de la discusión sobre el sistema de votación, la mesa política del Gobierno, a cargo de Karina Milei, trabaja en la coordinación legislativa para impulsar el Presupuesto 2026 y los proyectos de reforma laboral y tributaria. También se prevén modificaciones a la Ley de Glaciares y al Código Penal.