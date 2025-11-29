Huaco celebró este sábado 29 de noviembre el 272° Aniversario del Arraigo Fundacional, una fecha que recuerda el histórico reparto de tierras realizado en 1753 por Don Juan de Echegaray, origen del pueblo y de su identidad profundamente ligada a la tradición jachallera.

El acto oficial contó con la presencia del intendente Matías Espejo, el presidente del Concejo Deliberante, Héctor Sánchez, funcionarios municipales, autoridades educativas, la Paisana Nacional de la Tradición, Abril Aciar, y una amplia participación de vecinos que acompañaron con orgullo la conmemoración.

Autoridades, escuelas y agrupaciones gauchas participaron del acto aniversario de Huaco.

La jornada comenzó con la invocación litúrgica y la ofrenda de laureles, momentos dedicados a honrar a los antepasados y recuperar la memoria histórica de Huaco. En los mensajes oficiales, las autoridades destacaron la importancia de preservar la identidad local y fortalecer los lazos comunitarios, además de remarcar la necesidad de continuar trabajando por el desarrollo del distrito.

Los alumnos realizaron presentaciones de poesía, mientras que el ballet local “Raíces de mi Tierra” desplegó números de danza tradicional que pusieron en valor el patrimonio cultural de Huaco y el protagonismo de las nuevas generaciones en su continuidad.

El desfile contó con la participación de diversas agrupaciones de la localidad.

La ceremonia culminó con el desfile cívico–militar, donde participaron instituciones, fuerzas vivas y agrupaciones gauchas, consolidando una vez más el espíritu de unidad que caracteriza a la comunidad.

El cierre artístico estuvo a cargo del Dúo Páez Brizuela, que brindó un espectáculo musical para coronar la jornada.

La celebración reafirmó el vínculo de Huaco con sus raíces y el compromiso de su gente con una historia que continúa creciendo día a día.