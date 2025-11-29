Palmeiras y Flamengo se enfrentan este sábado en la final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro se disputa en el estadio Monumental de Lima, donde miles de hinchas de ambos equipos colmaron las tribunas para alentar en el duelo que definirá al nuevo campeón de Sudamérica.

Las autoridades de la Conmebol informaron que el partido comenzó 15 minutos más tarde de lo previsto, debido a una demora en el arribo del plantel de Palmeiras. Finalmente, el pitazo inicial se dio a las 16:15 horas (hora local), las 18:15 en Argentina y Brasil.

Antes del encuentro, se realizó el sorteo encabezado por el árbitro Darío Herrera, que dejó todo listo para el inicio del juego. Los equipos completaron la entrada en calor en el campo y luego salieron al estadio ante un clima de alta expectativa.

La previa incluyó un espectáculo musical en el césped del Monumental, mientras los futbolistas aguardaban el inicio de la final. Los hinchas de Palmeiras y Flamengo viajaron desde distintas ciudades de Brasil. Los torcedores del Verdao llegaron desde San Pablo con la ilusión de conquistar la cuarta Copa, mientras que los fanáticos del Fla se movilizaron masivamente rumbo a Perú.

La final de este año se suma a la lista de definiciones únicas que comenzó en 2019:

2019: Flamengo 2-1 River Plate (Lima, Perú)

2020: Palmeiras 1-0 Santos (Río de Janeiro, Brasil)

2021: Palmeiras 2-1 Flamengo (Montevideo, Uruguay)

2022: Flamengo 1-0 Athletico Paranaense (Guayaquil, Ecuador)

2023: Fluminense 2-1 Boca Juniors (Río de Janeiro, Brasil)

2024: Botafogo 3-1 Atlético Mineiro (Buenos Aires, Argentina)

Con ambos equipos en cancha y el estadio repleto, la final de la Copa Libertadores busca a su nuevo campeón en una jornada decisiva para el fútbol sudamericano.