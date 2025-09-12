“Creo que lo tenemos”: Donald Trump y un nuevo detenido por el asesinato de Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que un sospechoso ha sido arrestado en relación con el asesinato del comentarista ultraconservador Charlie Kirk. El anuncio, realizado en vivo durante una entrevista con la cadena Fox News, sorprendió a la opinión pública, ya que la captura no había sido confirmada por las agencias federales. Trump, sin dar mayores detalles, afirmó que el arresto se logró con “un alto grado de certeza” y que la policía local y el FBI brindarían más información posteriormente.

El mandatario reveló un dato clave en el caso: el sospechoso se entregó a las autoridades con la ayuda de su propia familia. "Alguien muy cercano a él lo entregó”, dijo Trump. Según su breve relato, el padre del joven, cuya edad se ha confirmado en 22 años, jugó un papel crucial al convencerlo de que se presentara ante la policía. Trump destacó este acto como un punto de inflexión en la investigación, que había implicado una intensa búsqueda del FBI y otras agencias del orden, llegando incluso a ofrecer una recompensa de $100.000 por información.

Publicidad

La muerte de Charlie Kirk, un aliado de Trump y fundador de la organización juvenil "Turning Point", se produjo el pasado miércoles mientras debatía frente a unas 3.000 personas en el campus de la Universidad de Utah Valley. El comentarista fue impactado en el cuello por un disparo, un acto de violencia que conmocionó a la comunidad universitaria y al país. Trump, quien anunció la muerte de Kirk y lo honrará con la Medalla Presidencial de la Libertad, manifestó que no ha visto el video del suceso, pues no quiere recordarlo de esa manera.

Sigue la conmoción tras la muerte de Charlie Kirk

Aunque el crimen fue condenado por ambos lados del espectro político en un inusual consenso, el asesinato se inscribe en un contexto de creciente polarización en Estados Unidos. La violencia política se ha intensificado en los últimos años, y este ataque, que ocurrió mientras Kirk respondía preguntas sobre los tiroteos en el país, ha generado una profunda preocupación. La policía local encontró el arma presuntamente utilizada en una zona boscosa, considerada la ruta de escape del atacante.

Publicidad

Por su parte, el cuerpo de Charlie Kirk fue trasladado a Phoenix, Arizona, en el avión del vicepresidente JD Vance, quien participó en el emotivo momento. La viuda del comentarista, Erika Kirk, también viajó en la aeronave. El activismo de Kirk, un apasionado polemista con una gran audiencia en redes sociales, había sido fundamental en la última campaña electoral republicana y su trabajo fue reconocido por sus pares, como Dave Sanchez, quien afirmó que “verdaderamente cambió el clima político en los campus estadounidenses, llevando a los jóvenes a considerar las ideas conservadoras de manera diferente”.