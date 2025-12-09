"Decir que estamos con un atraso de por lo menos 60 años”, afirmó sin rodeos Pablo Martín, representante de la Cámara Vitícola de San Juan. Las declaraciones se dan un contexto de crisis hídrica, con un caudal del río San Juan que vendrá con una merma aún mayor de la prevista y una reunión de las cámaras productivas con los diputados provinciales, donde expusieron el profundo deterioro de la infraestructura hídrica y la baja ejecución de fondos en plena crisis de caudales.

En dicho encuentro, los dirigentes pidieron a los legisladores de la Comisión de Hacienda y Agricultura que realicen un pedido de informe para averiguar por qué los recursos destinados a Hidráulica no se transforman en obras. Martín explicó en diálogo con San Juan en Noticias de Radio Mitre 95.1, que llevan meses solicitando definiciones, pero sin obtener respuestas claras. “Necesitamos una respuesta seria y contundente”, planteó, marcando un contraste entre la urgencia del sector y la lentitud con la que avanza el Estado.

El atraso de seis décadas que mencionó el dirigente se evidencia, según describió, en obras y sistemas que no se renuevan desde la época en que los canales matrices funcionaban con eficiencia, entre las décadas de 1960 y 1970. Hoy, en cambio, los productores enumeran una larga lista de necesidades: compuertas sin mantenimiento, canales que pierden agua, falta de sistemas de medición, estudios de acuíferos demorados y ausencia de tecnología que permita una distribución moderna.

La situación se agrava por el contexto climático. El caudal del río San Juan, que el año pasado alcanzó los 1.250 hectómetros cúbicos, caería a 700 o 750 hectómetros cúbicos, un 30% menos de lo estimado inicialmente. Lo que no baja por canales debe buscarse en perforaciones subterráneas, pero las napas también descienden, obligando a perforar cada vez más profundo y encareciendo la actividad productiva.

Martín advirtió que, con la infraestructura actual, la distribución de agua a demanda es imposible. Ejemplificó con el Canal Céspedes, que abastece simultáneamente a Pocito y Sarmiento, dos zonas con realidades agronómicas antagónicas. “Sin modernización, no hay forma de responder a cada cultivo según su necesidad”, explicó.

Los distintos sectores transmitieron estas preocupaciones también al Ministerio de Producción, que ya anticipó que la entrega de agua para enero y febrero será menor por la caída del escurrimiento.

La conclusión de los productores es tajante: San Juan necesita iniciar de inmediato un plan sostenido de inversión hídrica, porque cada año de atraso profundiza el deterioro y limita la capacidad productiva. “En algún momento esto tiene que empezar a funcionar como corresponde”, insistió Martín. El desafío, advierten, es urgente y transversal: afecta al agro, a la industria y a cada sanjuanino que depende de un recurso que hoy está al límite.