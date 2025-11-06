Horas antes del inicio del juicio por la causa conocida como “los Cuadernos de las Coimas”, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cargar contra la Justicia y calificó el proceso como “un escandaloso bodrio judicial”. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (ex Twitter), denunció que el expediente forma parte de una “opereta judicial” destinada a distraer a la sociedad y presionar políticamente al peronismo.

“Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py”, escribió la exmandataria. “Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y distraer la atención”, agregó. Según su visión, el juicio por los Cuadernos “no tiene calendario judicial, sino político”, y fue “guardado en la heladera para reactivarse cuando hiciera falta”.

Kirchner sostuvo que la causa, basada en las anotaciones del chofer Oscar Centeno, fue “reescrita 1.500 veces” y que los empresarios y exfuncionarios que declararon como arrepentidos fueron en realidad “extorsionados”. En ese sentido, citó al actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien en 2018 (cuando era abogado defensor de un empresario imputado) había denunciado presiones sobre sus clientes para involucrar a funcionarios del kirchnerismo.

“No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar”, afirmó la exvicepresidenta, quien también insistió en que los procesos judiciales en su contra buscan “detener la organización del peronismo y del campo nacional y popular” frente al “saqueo” que, según dijo, impulsa el Gobierno de Javier Milei.

En un pasaje final de su mensaje, Cristina Fernández vinculó la coyuntura judicial con la política económica. Acusó al Ejecutivo de impulsar un nuevo endeudamiento millonario con bancos internacionales: “De la mano de Caputo y el JP Morgan, avanza el segundo megaendeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nadie verá, pero que hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones”, escribió.

El mensaje se publicó horas antes de que comience el juicio oral y público por la causa Cuadernos, uno de los expedientes más voluminosos de la última década, que involucra a 174 acusados, entre ellos exfuncionarios y empresarios que declararon bajo la figura del “arrepentido”.