Eugenia "China" Suárez y Benjamín Vicuña se encuentran en una nueva disputa por sus hijos, Magnolia y Amancio. El conflicto se originó a partir de la escolarización de los pequeños en Turquía, donde reside la modelo junto al futbolista Mauro Icardi. La situación generó preocupación en el actor chileno, ya que el acuerdo de separación que firmaron estipula que cualquier decisión sobre la educación de los menores debe ser de común acuerdo. Mientras tanto, fuentes cercanas al padre de los niños, aseguran que siguen estudiando en Argentina.

La relación entre los famosos se volvió tensa a raíz de los rumores sobre el futuro académico de los hijos que tienen en común. Todo comenzó cuando uno de los menores le comunicó a su progenitor que había asistido a una escuela en Estambul. Esta situación alarmó a Vicuña, ya que el pacto de disolución de la pareja establece que toda determinación respecto a la formación de los infantes debe ser de común acuerdo.

Desde el entorno del artista, su representante legal, Máximo Petrachi, desmintió la escolarización en el país asiático. Por el contrario, ratificó que los niños continúan siendo alumnos regulares en una institución educativa argentina.

Por su parte, el círculo íntimo de la "China" Suárez afirmó que se trata de clases de apoyo o una modalidad pedagógica momentánea para que los pequeños no pierdan el ritmo de sus estudios mientras se encuentran en el extranjero. La influencer justificó no haber notificado a su ex pareja debido a que lo consideró una actividad de menor importancia.