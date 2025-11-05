Los involucrados en esta saga de idas y vueltas son Liliana Irene Loyola y su expareja, Alejandro Alcayaga. Ambos fueron apodados "Los Borges" en referencia a la pareja narco que aparece en la serie argentina El Marginal, según comentaron fuentes de la Policía local. Alcayaga se encuentra actualmente preso por comercialización de estupefacientes. Además, ambos tienen antecedentes: años atrás, cuando convivían, fueron detenidos y condenados por la Justicia Federal a penas de 4 y 5 años, respectivamente, por vender droga.

La expareja volvió a ser noticia la madrugada del 30 de septiembre. En esa ocasión, Liliana Loyola fue a la casa de Alcayaga, ubicada en la Villa 1° de Mayo, en Chimbas, y le hizo una escena de celos. Pese a que tenía una orden de prohibición de acercamiento debido a incidentes previos y denuncias del hombre, Loyola rompió la puerta y se metió en la vivienda.

Ante el desmán, Alcayaga llamó a la Policía para denunciar a su exmujer. Por su parte, ella también se comunicó al 911, alertando que el hombre la amenazaba con un arma de fuego. Sin querer, esta confrontación terminó entregando a su expareja.

Patrullas policiales arribaron al lugar y requisaron la casa. En el domicilio de Alcayaga secuestraron envoltorios de cocaína con un peso total de 594 gramos, una balanza de precisión, elementos para el fraccionamiento y $676.200 en efectivo, según se informó en aquel momento.

Esta situación derivó en la detención de Alcayaga, quien quedó a disposición de la Justicia Federal por los estupefacientes. Loyola también fue detenida, ya que le abrieron una causa por daño, violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial. El hombre aún continúa preso.

Loyola, sin embargo, consiguió que el juez del caso ordenara su libertad y dictara su sobreseimiento en relación a los delitos que le atribuían, gracias a los planteos de la abogada María Filomena Noriega en Flagrancia.

Su alegría y libertad fueron efímeras. Este domingo 2 de noviembre, la Policía Federal allanó dos domicilios de Chimbas y detuvo a Liliana Irene Loyola. En el operativo también fueron apresadas su hija Verónica Dayana Loyola, otra chica identificada como Nahir Palacios y un joven de nombre Matías Nahuel Marco.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron 105 dosis de cocaína, elementos destinados al fraccionamiento y más de $500.000 en efectivo. De esta manera, la mujer que hace un mes entregó a su exmarido narco, ahora cayó presa por vender droga en Chimbas.