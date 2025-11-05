Cande Tinelli, sin filtro sobre el drama de Juana: "No hablé con ella, está difícil el tema"

Candelaria Tinelli decidió romper el silencio tras el drama familiar que gira en torno a su hermana, Juana Tinelli. El conflicto se desató luego de que Juana, respaldada por sus padres, denunciara haber recibido amenazas.

En diálogo con Gustavo Descalzi en A La Tarde, Cande se mostró en sintonía con los descargos realizados por su padre, Marcelo Tinelli. La hija del conductor confirmó que la denuncia que hizo su hermana menor va a ser ratificada. Pese a que la amenaza fue recibida directamente por Juana, Candelaria indicó que la intimidación fue "para todos".

A pesar de apoyar la acción legal, Candelaria admitió que la situación ha generado una interna familiar, incluso con su propia hermana. Cande Tinelli confirmó que no tiene una relación muy cercana con Juana y enfatizó sobre la situación: "No hablé con ella, está difícil el tema".

Además, la artista se puso abiertamente del lado de su padre y apoyó los posteos que Marcelo realizó en su cuenta de X (antes Twitter). Cande Tinelli sostuvo que "Fueron días movidos" y que ahora deben "volver a encontrarnos en el núcleo familiar" para sostener "todos los frentes que se abrieron". En un mensaje conciliador, aseguró que "Esto se resuelve con amor, en familia, como siempre".

Es importante destacar que Cande marcó una diferencia clara con su madre. Mientras Cande apoya la denuncia de su padre y Juana, su madre, Soledad Aquino, "dijo que no cree en esa historia".