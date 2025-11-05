El escándalo por las estafas millonarias atribuidas al agente penitenciario Alejandro “Tati” Jofré sumó un nuevo capítulo judicial este martes, luego de que la Justicia imputara a tres familiares directos del acusado.

Los tres nuevos imputados son Américo Jofré (padre), Carla Luciana Jofré (hermana) y Gabriela del Rocío González (novia del penitenciario). Los tres fueron formalmente acusados como partícipes necesarios del delito de estafas reiteradas.

Publicidad

El Ministerio Público informó que la causa ya acumula un total de 44 denuncias, habiéndose sumado 19 nuevas denuncias a las 25 que ya existían previamente. El perjuicio económico total, según la fiscalía, es superior a los $206 millones.

A pesar de la imputación, los tres familiares permanecerán en libertad mientras continúa el proceso de investigación. No obstante, el magistrado ordenó la inhibición de sus bienes.

Publicidad

Según la fiscalía, Jofré habría montado un esquema basado en inversiones ficticias. Con este método, el agente penitenciario convencía a compañeros y allegados de entregarle dinero. Las supuestas inversiones se centraban en distintos rubros, incluyendo construcción, alimentos y préstamos particulares. A cambio, Jofré prometía obtener altas ganancias en poco tiempo.

La estrategia fraudulenta se basaba en generar confianza: Jofré devolvía montos reducidos en un primer momento a los inversores. Sin embargo, posteriormente incumplía los pagos y el dinero desaparecía.

Publicidad

Las autoridades sospechan que los familiares imputados colaboraron activamente para sostener el fraude. Su rol habría sido participar en la administración de fondos y en los movimientos bancarios que, al ser realizados por terceros, daban una apariencia de legalidad a las operaciones.

En cuanto al principal acusado, Alejandro “Tati” Jofré, el juez Parrón prorrogó la prisión preventiva por otros cuatro meses. Además, se ordenó el embargo de sus bienes por la suma del perjuicio total, es decir, $206 millones. Dada la complejidad y el volumen de la causa, el plazo de investigación se amplió a doce meses.