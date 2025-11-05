Dejó el auto en el lavadero y se enteró que un empleado se lo usó para hacer compras

Un episodio insólito ocurrió este lunes en la zona del Hipódromo de San Juan, en Rawson, cuando una mujer que se desempeña como conductora de Uber dejó su vehículo en un lavadero para una limpieza rápida.

El hecho tuvo lugar en la intersección de República del Líbano y Zapiola. La mujer había dejado el rodado para realizar un trámite cercano. Sin embargo, al volver al local, se encontró con una escena inesperada: el auto había desaparecido, y el encargado tampoco se encontraba allí.

La damnificada relató la sorpresa que sintió ante la justificación del hecho: “Pensé que era una broma cuando me dijeron que el hombre se había ido a comprar productos de limpieza con mi auto”.

De acuerdo con testigos presentes en el lugar, el empleado del establecimiento, conocido como lavacoches, salió conduciendo el coche sin contar con ninguna autorización.

Ante la situación, la conductora grabó un video para dejar constancia de lo ocurrido. Posteriormente, se dirigió a realizar la denuncia policial correspondiente. El caso se viralizó rápidamente en redes sociales.