"Logró dividir a mi familia": el contundente descargo de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli decidió hablar públicamente luego de que la denuncia en la Justicia realizada por Juana Tinelli por amenazas pasara al ámbito público. El conductor se mostró consternado por lo que le toca atravesar, asegurando que regresará para unir a su familia y que todo marche en paz.

En su descargo en X, Tinelli apuntó directamente contra quien estaría detrás del "terremoto", aunque no lo nombró. Explicó que la situación tiene su origen en un problema financiero y legal relacionado con el Club San Lorenzo.

El conductor fue enfático al aclarar que no tiene deudas a nivel personal. Sin embargo, reconoció que sí han tenido problemas financieros en su empresa y que los están solucionando.

Tinelli detalló que la presión y el acoso provienen de una deuda que pidió y puso en San Lorenzo, de la cual él es uno de los garantes. Aseguró que él y su familia vienen sufriendo "una presión y un acoso judicial" desde hace 3 años.

El responsable de esta situación es quien compró esa deuda, a quien Tinelli calificó de "usurero, como se llamaba en mi pueblo". Además, reveló que esta persona es "dueño de medios importantes donde últimamente me ‘asesinan’".

El objetivo de este comprador, según el conductor, es claro: "apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo".

Marcelo Tinelli confesó que el conflicto ha generado una profunda crisis en su círculo íntimo. El conductor expresó su comunicado "Desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad".

Subrayó que este acoso judicial y mediático es lo que "fastidia a alguno de mis hijos". Lo más dramático, sin embargo, fue su conclusión sobre el impacto de la situación: "Logró dividir a mi familia. Logró asustarnos".

Tinelli señaló que la persona que compró la deuda "no habla con nosotros" y "se muestra 'ofendido'". Además, indicó que esta persona "le hace decir a sus empleados que ahora va a ejecutar todos nuestros bienes".

A pesar del dolor, el conductor envió un mensaje de apoyo a su hija, la modelo Juana Tinelli: "Te amo Juani. Entiendo tu temor". Finalmente, Tinelli concluyó su descargo con la esperanza de que la justicia argentina "resguarde a toda mi familia" y reiterando que "con la verdad se sale". Mencionó también que todo el dinero pedido está ingresado al club.