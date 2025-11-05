Fabián Vena, esposo de Paula Morales y padre de su hijo Valentino, compartió en el streaming No tan Pronto detalles sobre su vínculo familiar con el reconocido periodista uruguayo, Víctor Hugo Morales. Vena reveló la curiosa situación en la que conoció a su suegro por primera vez: el encuentro se produjo mucho después de que Vena y Paula Morales comenzaran su relación.

Vena confesó que la admiración previa que sentía por Víctor Hugo, de quien era "fan confeso", hizo que el primer cara a cara se sintiera como un desafío. Él era ya fan del periodista, y ahora que es su yerno, lo es "más fan todavía". El actor reflexionó que el hecho de haber conocido a Morales en "algunos reportajes y encuentros laborales" previamente lo "salvó", ya que de lo contrario habría sido "rarísimo conocer a alguien que uno tiene tan arriba y de golpe pasa a ser parte de la familia".

El esperado momento en que Vena y Morales se vieron por primera vez sucedió en un contexto impensado: la cancha de River Plate, club del que Vena es hincha. El actor relató la situación: “Voy a la cancha con un amigo y me dice ‘¡ahí está Víctor Hugo!’ y yo todavía no lo había visto nunca”. Vena aprovechó la situación y usó a su amigo para "romper el hielo", diciéndole: “me vas a salvar, te lo voy a presentar”.

Vena recordó que el periodista lo recibió con total calidez. Morales lo miró "con cara de ‘teníamos que hacerlo en algún momento’". Más allá de la "figura potente que impone Víctor Hugo ya desde su voz", Vena no duda en describir al periodista en la intimidad familiar como "un dulce de leche".

Según Vena, Morales es "un padrazo, un abuelo extraordinario, un estandarte dentro de la familia". Además, destacó que su suegro "siempre está atento, muy amoroso, como cualquier hijo de vecino”.

Vena también resaltó la pasión de Morales por las artes escénicas y su apoyo incondicional: “Adora ir a ver funciones”. El periodista recomienda los espectáculos que ve, a veces "pasa el chivo" (lo cual les da vergüenza a ambos, pero lo hace igual). Incluso, Vena contó que Morales aparece en sus funciones, sentado en la platea, sacando las entradas "sin decir nada", lo que lo convierte en "un campeón".

Vena concluyó el recuerdo con "ternura y admiración", asegurando que la relación está marcada por el cariño, el respeto y la complicidad familiar, y definiendo a su suegro como “muy afectuoso y contenedor”.