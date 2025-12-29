Con la llegada del verano, San Juan se prepara para un intenso movimiento vehicular, y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) se vuelve un trámite clave para garantizar la seguridad en las rutas. DIARIO HUARPE consultó en Tecnitrans San Juan SRL, que informó los valores actualizados para 2025, y recordó la importancia de tener los vehículos en regla antes de salir de vacaciones.

Los precios actualizados de RTO.

Los precios de la certificación nacional varían según el tipo de vehículo: los autos particulares deben pagar $30.000, mientras que las camionetas y utilitarios como Pick Up, EcoSport, Trafic o Doblo cubo alcanzan los $37.000. Para casas rodantes, muy usadas durante la temporada estival, el costo es de $45.000. Los transportes pesados también se ven afectados: los ómnibus nacionales pagan $235.000, los tractores y camiones $215.000 y los acoplados o semirremolques $205.000.

En la certificación provincial, que aplica a taxis, remises y transporte escolar o de pasajeros, los valores son de $25.000 para taxis y remises, y $45.000 para transporte escolar y de pasajeros urbano o turístico. Los vehículos de carga en camiones, acoplados o Pick Up deben abonar $53.000. Los pagos se pueden realizar en efectivo, tarjetas Visa y MasterCard, o mediante transferencia bancaria.

Las autoridades de tránsito anunciaron que durante la temporada de verano intensificarán los controles en rutas y accesos a la provincia, especialmente en zonas de alto tránsito turístico. Circular sin la RTO vigente puede implicar sanciones económicas severas, incluyendo multas que alcanzan los $381.750, lo que subraya la importancia de regularizar la documentación antes de viajar.

Los expertos recomiendan planificar la revisión con antelación, especialmente para quienes viajan con casas rodantes o vehículos de mayor tamaño, y recordar que este trámite es obligatorio para poder circular legalmente por las rutas provinciales y nacionales durante la temporada estival, evitando riesgos y sanciones.