De acuerdo con los datos oficiales de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la facturación total alcanzó los $639.000 millones, lo que representa un incremento del 29% en comparación con la edición 2024.

Durante los tres días del evento, más de 8 millones de usuarios navegaron por el sitio oficial y realizaron casi 7 millones de órdenes de compra, un 24% más que el año pasado. En total, se vendieron 12,1 millones de productos, lo que implicó un aumento del 15% en unidades. El ticket promedio se ubicó en $92.000, mientras que el descuento promedio fue del 31%, el más alto desde 2021, lo que muestra el esfuerzo de las marcas por atraer a los consumidores con ofertas realmente competitivas.

En esta edición participaron casi 900 empresas de todo el país, incluyendo grandes marcas, pymes y emprendedores, que encontraron en el evento una oportunidad clave para impulsar sus ventas y fortalecer su presencia digital. Desde CACE destacaron que la diversidad de rubros y la mejora continua en la experiencia de usuario fueron factores decisivos para el éxito de esta edición.

¿Cuáles fueron las categorías con mayor facturación?

Las categorías con mayor facturación fueron Electrodomésticos y Aires acondicionados, seguidas por Alimentos y bebidas, Hogar, muebles y jardín, Pasajes y turismo, y Electrónica, audio, video y TV. En tanto, las categorías con más unidades vendidas fueron Alimentos y bebidas, Herramientas y construcción, Productos para el cuidado personal, Electrodomésticos y Aires acondicionados, e Indumentaria no deportiva.

“El aumento en órdenes y productos vendidos refleja el interés sostenido de los consumidores y el esfuerzo de las empresas por ofrecer mejores experiencias de compra. Los resultados muestran la solidez del comercio electrónico en el país. Desde CACE seguimos trabajando para consolidar cada edición como una experiencia confiable, ágil y conveniente para todos los participantes”, afirmó Andrés Zaied, presidente de la CACE.

Auge de compras digitales

El crecimiento también se explica por un contexto de consumidores más familiarizados con las compras digitales, una logística más eficiente y plataformas que optimizan la experiencia desde la navegación hasta la entrega. En los últimos años, los eventos como Cyber Monday y Hot Sale dejaron de ser únicamente jornadas de descuentos para transformarse en momentos comerciales que integran a miles de empresas y sectores, incluyendo a economías regionales y emprendedores que antes tenían escasa visibilidad online.

A su vez, los especialistas del sector coinciden en que los avances tecnológicos, los métodos de pago flexibles y la expansión del financiamiento fueron claves para sostener el ritmo de crecimiento. Los programas de cuotas sin interés, las billeteras digitales y la posibilidad de combinar beneficios bancarios con descuentos del evento ampliaron el alcance de las promociones y estimularon el consumo en un contexto económico desafiante.

Con un gran volumen de ventas, un público cada vez más conectado y empresas que apuestan por la innovación, el Cyber Monday 2025 confirmó su papel como uno de los principales hitos del calendario comercial argentino y un motor esencial para el desarrollo del ecosistema digital en el país.

Mercado Libre extendió el Cyber Monday

Mercado Libre anunció que extenderá las promociones del Cyber Monday hasta el martes 11 de noviembre, cuando concluirá con una nueva edición de Fechas Dobles. Según datos de la compañía, ya se vendieron más de 6 millones de productos, consolidando a la plataforma como el principal destino de compras online del país.

Entre los artículos más vendidos por unidades se destacan zapatillas, suplementos, perfumes, productos de skin care y protectores solares, mientras que por facturación lideran celulares, aires acondicionados, zapatillas, televisores y notebooks.

De acuerdo con el relevamiento, más del 60% de las compras se realizaron con financiación en cuotas y la mitad de los productos fueron entregados el mismo día o al siguiente. En esta edición participan más de 20.000 pymes, con descuentos de hasta 45%, 18 cuotas sin interés y envíos gratis para usuarios del programa MELI+.