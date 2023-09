Un grupo de Docentes Auxiliares Integradoras (DAI) de San Juan se convocaron este viernes en la Plaza 25 de Mayo para marchar y reiterar su pedido de quedar bajo la órbita del Ministerio de Educación. Es que hoy los sueldos y las condiciones laborales de los trabajadores dependen del Ministerio de Desarrollo Humano, de las obras sociales o fundaciones y eso los lleva a ganar un sueldo, según afirmaron, que está por debajo de la canasta básica.

Según explicaron los trabajadores a DIARIO HUARPE, al no ser reconocidos como docentes por la cartera educativa, los DAI se encuentran “muy mal pagos”. “Necesitamos resoluciones que amparen nuestro trabajo y que se empiecen a cumplir. Que se reconozca que la persona con discapacidad es una persona de derecho”, afirmó Giselle De Bella, una de las manifestantes.

Esta situación provoca que la mayoría tengan sueldos menores, no tengan vacaciones pagas, no puedan tomarse días por enfermedad y en algunos casos la informalidad, porque no tienen aportes jubilatorios u obra social a pesar de que trabajan en escuelas. Uno de los pedidos que plantearon es que desean ser reconocidos como docentes con las mismas condiciones laborales que sus pares y alcanzar un básico superior a la remuneración que están recibiendo.

Esta fue una de las frases que repitieron los DAI. Imagen DIARIO HUARPE.

Matías Olmedo, otro de los trabajadores que convocó a la manifestación, dijo que en el nomenclador nacional del Ministerio de Educación de la Nación, un DAI está cobrando al menos $115.000 al mes. En la actualidad las obras sociales son las principales encargadas de este pago, pero la mayoría no cumple con este monto. Además, hay un cruce entre responsabilidades ministeriales: mientras que a nivel nacional el monto lo fija Educación, las obras sociales dependen de Salud.

En San Juan, para aquellas familias que no tienen una obra social, la provincia dispuso un subsidio para ayudarlas, que paga Desarrollo Humano. Este monto es de $67.000 y el resto deberían abonarlo las familias, pero en la mayoría de los casos esto no sucede.

Los docentes se convocaron en el centro sanjuanino. Imagen DIARIO HUARPE.

“Nosotros entendemos a la familia y sabemos que es verdad, que no pueden. Pero muchos de nosotros tenemos familias, hay madres solteras y cobramos muy poco. Además, muchas veces ponemos plata de nuestro bolsillo para comprar material para ayudar a los chicos”, explicó Olmedo.

“Hay obras sociales que lo pagan completo y otras que no lo hacen de esa manera debido a que lo dividen con el equipo pedagógico del niño, mientras que el Ministerio de Desarrollo Humano otorga el subsidio de $67.000 a los papás. Esto hace que los padres deban completar el resto del sueldo cuando muchos de ellos no están en condiciones de hacerlo”, agregó el referente.

Cabe destacar que este subsidio los padres no lo tienen asegurado porque está condicionado por la evaluación previa de las autoridades de cada institución. “Nosotros o los niños no podemos enfermarnos porque a veces esas autoridades se niegan a firmar la asistencia y Desarrollo Humano no la reconoce como válida”, explicó Olmedo.

Los manifestantes marcharon alrededor de la Plaza 25. Imagen DIARIO HUARPE.

Además, una parte de ese subsidio que terminan recibiendo los DAI los terminan destinando para pagar el monotributo de AFIP, debido a que cada docente debe facturar los pagos que reciben por cada niño que tienen a su cargo. Esta situación genera que haya cada vez más trabajadores que dejan el trabajo que tomaron a principio de año, creando dificultades para los alumnos. Para todos los alumnos es difícil cambiar a su docente auxiliar a mitad de proceso educativo, pero hay casos de autismo donde la situación es peor, porque no siempre pueden conectar con un nuevo DAI.