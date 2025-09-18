El Departamento de Farmacia del Damsu lanzó un llamado a concurso para cubrir un cargo de farmacéutico/a auxiliar en San Juan. La propuesta contempla una dedicación de 35 horas semanales y está destinada a profesionales con experiencia en el área.

Según la convocatoria, podrán postularse quienes cuenten con título habilitante de Farmacéutico/a, acrediten al menos dos años de experiencia comprobable en la función y presenten referencias laborales con contactos verificables.

La recepción de currículums se realizará desde el 18 hasta el 30 de septiembre de 2025, en días hábiles, y los postulantes podrán optar por dos modalidades:

Presentación personal en la Mesa de Entradas de Damsu, ubicada en Rivadavia 431 (este), 3º piso, en el horario de 8 a 13.

Envío del CV en formato PDF por correo electrónico a personal-rrhh@damsusj.com.ar, consignando en el asunto “Llamado Farmacéutico/a”.