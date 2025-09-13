El equipo argentino de tenis aseguró su lugar en el Final 8 de la Copa Davis tras imponerse 3-0 a Países Bajos en la serie disputada en Groningen. La dupla compuesta por Horacio Zeballos y Andrés Molteni fue la responsable de sellar el tercer punto decisivo, al vencer a la pareja de Paises Bajos, Botic van de Zandschulp y Sanders Arends por 6-3 y 7-5. De esta manera, el combinado nacional confirmó su pasaje a la fase final del prestigioso certamen, que se jugará en Bolonia, Italia, en noviembre.

El binomio argentino, apodado "Cebolla" y "Molto", demostró su superioridad ante un público local que llenó el estadio MartiniPlaza. A pesar de la presión, la pareja albiceleste mantuvo la firmeza que ya se había visto en los partidos del viernes, cuando Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo triunfaron en sus respectivos encuentros de singles. A último momento, el capitán neerlandés, Paul Haarhuis, intentó un cambio estratégico, sustituyendo al especialista Sam Verbeek por el singlista Botic van de Zandschulp, pero la modificación no alteró el buen rendimiento de los visitantes.

Con la victoria en el dobles, el conjunto argentino dirigido por Javier Frana no necesitó disputar los dos puntos restantes de la serie. La clasificación para la "Ensaladera de Plata" es un logro significativo para el deporte nacional. Zeballos y Molteni expresaron su felicidad y destacaron el apoyo de los hinchas que viajaron a los Países Bajos. "Estoy muy emocionado, jugamos un gran partido. Este es un gran sueño para todos nosotros", afirmó Zeballos. Por su parte, Molteni subrayó el orgullo que significa representar a su país y la excelente conexión que tiene con su compañero de juego.