Darío Cvitanich fue visto con una famosa tras su separación: quién es

La atención de los medios se centró recientemente en el triángulo amoroso que involucra a Darío Cvitanich, Ivana Figueiras y Chechu Bonelli. Tras la inesperada separación del exfutbolista y la modelo, los rumores de una posible reconciliación se reavivaron al ser vistos juntos nuevamente.

La relación entre Cvitanich y Figueiras se había iniciado rápidamente tras el divorcio del exjugador con Chechu Bonelli y parecía consolidarse día a día. No obstante, una nueva polémica surgió cuando se viralizó un video en redes sociales, lo que llevó a la pareja a tomar la decisión de poner fin a su romance.

Ahora, a tan solo días de haber confirmado esa ruptura, la situación ha dado un giro. Según reveló Oliver Quiroz en el programa Infama, Cvitanich y Figueiras fueron vistos juntos nuevamente, lo que alimenta las versiones de que se están dando una segunda oportunidad. Quiroz confirmó la novedad sin rodeos: "Bueno, el viernes salieron a cenar".

El panelista, que fue invitado al programa conducido por Marcela Tauro, afirmó que la reconciliación es un hecho. Explicó que, tras conversar con los allegados, se confirmó que "Están retomando el vínculo". Quiroz también brindó detalles sobre esta supuesta nueva etapa, señalando que el entorno de la pareja le comentó: "Hablé con el entorno de los dos y me dicen que no quieren exponerse más".