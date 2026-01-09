Fin de la unidad pedagógica: primero y segundo grado tendrán acreditación individual desde 2026

A partir del ciclo lectivo 2026, el Primer Ciclo del Nivel Primario en Mendoza implementará un cambio significativo en su organización pedagógica. Mediante la Resolución 2025-6790, la Dirección General de Escuelas (DGE) establece que se dejará de aplicar la unidad pedagógica como criterio organizador exclusivo de primero y segundo grado, para habilitar el trabajo y la acreditación individual por año escolar.

El cambio busca fortalecer las trayectorias escolares desde los primeros años, garantizando que todos los estudiantes accedan a aprendizajes reales, significativos y de calidad en cada grado. Hasta ahora, la unidad pedagógica organizaba primero y segundo grado como un bloque de dos años. Con la nueva resolución, cada grado se constituirá como una unidad pedagógica en sí misma, lo que permitirá un acompañamiento más preciso y personalizado de los procesos de aprendizaje de cada niño y niña.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

Según lo establecido en la resolución, los estudiantes que alcancen los niveles de logro esperados al finalizar el ciclo lectivo continuarán su trayectoria escolar normalmente al grado siguiente. En los casos en que se presenten dificultades, las escuelas deberán implementar estrategias de acompañamiento durante todo el año, utilizando todos los recursos y programas disponibles.

La resolución pone especial énfasis en el acompañamiento pedagógico sostenido, particularmente en los procesos de alfabetización en Lengua y Matemática. Las instituciones educativas deberán ofrecer dispositivos de apoyo, fortalecimiento e intervención temprana, ajustados a las necesidades particulares de cada estudiante.

Solo cuando, habiéndose brindado todas las oportunidades de aprendizaje durante el año, los saberes no hayan sido consolidados, los estudiantes participarán de los Períodos de Intensificación de Saberes previstos en los meses de diciembre, febrero y/o marzo, con el propósito de afianzar los aprendizajes pendientes.

Una base sólida desde el Nivel Inicial

Esta modificación en el Nivel Primario se sustenta en el fortalecimiento sostenido del Nivel Inicial, que ha consolidado una base pedagógica sólida mediante la implementación de Aprendizajes Base y Sugerencias Metodológicas en la totalidad de los jardines de infantes.

El trabajo realizado en el nivel inicial permitió una alta alineación de los proyectos educativos institucionales con los criterios de alfabetización temprana. Asimismo, la ampliación progresiva de la cobertura de la escolarización temprana, particularmente en Sala de 3 años, ha contribuido a prevenir discontinuidades y fragmentaciones posteriores en las trayectorias educativas.

Garantizando aprendizajes para el futuro

Con esta medida, el sistema educativo mendocino reafirma su compromiso con una escuela primaria que acompaña, interviene a tiempo y cuida las trayectorias escolares, poniendo los aprendizajes en el centro y garantizando el derecho a la educación de todos los niños y niñas.

El nuevo marco reafirma el rol central del Nivel Primario como tramo estratégico del sistema educativo, con la responsabilidad de garantizar los aprendizajes esenciales en Lengua y Matemática, asegurando que los estudiantes ingresen al Nivel Secundario con los saberes fundamentales necesarios para desarrollar al máximo sus capacidades, sostener su continuidad educativa y ampliar sus posibilidades de crecimiento personal y de inserción plena en la sociedad.