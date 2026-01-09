El Instituto Hortícola Semillero Provincial (INSEMI) habilitará a partir del 19 de enero un servicio de limpieza y clasificación de semillas hortícolas, destinado a productores y emprendedores del sector. La iniciativa busca mejorar la calidad de la semilla local mediante el uso de equipamiento tecnificado y fortalecer la cadena de valor hortícola en San Juan.

La medida fue anunciada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y el Insemi, y apunta a brindar herramientas concretas para optimizar la productividad y la comercialización de semillas producidas en la provincia.

El servicio incluye el uso de máquinas de zarandas, mesa vibradora, desbarbadora de zanahoria y una seleccionadora por color, tecnología clave para garantizar semillas más limpias, homogéneas y de mayor calidad. Este proceso permite eliminar impurezas, clasificar por tamaño y seleccionar por características visuales, lo que impacta directamente en el rendimiento de los cultivos.

Los interesados deberán solicitar turno previo dentro del horario de atención administrativa del instituto. La atención se realizará de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30 horas, en la sede ubicada en Coll 3671 Oeste, departamento Rivadavia.

Para consultas y solicitud de turnos, los productores pueden comunicarse con el ingeniero agrónomo Juan Manuel Marino, coordinador del área de Fiscalización y de la planta de clasificación y limpieza de semillas, al teléfono 264 411 7657.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial refuerza su acompañamiento al sector hortícola, promoviendo el uso de semillas de calidad como eje central para el desarrollo productivo y la competitividad regional.