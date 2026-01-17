Este viernes se llevó a cabo un megaoperativo de seguridad en el Aeroparque Jorge Newbery para concretar la deportación de dos sospechosos vinculados al narcotráfico internacional. El procedimiento contó con un amplio despliegue de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal Argentina, personal de Migraciones y del Servicio Penitenciario Federal.

Los expulsados del país fueron identificados como Mayra Alejandra Flores Villantoy y Nicolás José Silva Amez, alias “Tío Ricky”, ambos de nacionalidad peruana, según confirmó el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Flores Villantoy es sobrina de Raúl Martín Maylli Rivera, alias “Dumbo”, un poderoso narco peruano que fue capturado en Lima y condenado en la Argentina en 2025. “Dumbo” recibió una pena única de 32 años de prisión tras ser hallado culpable de liderar una organización dedicada a la venta de drogas que operaba en Villa Lugano, Bajo Flores y Villa Fiorito.

La pareja fue detenida el 22 de octubre de 2022, pocos días antes de la caída de “Dumbo”, durante una serie de allanamientos realizados en Villa Lugano por la Policía Federal Argentina. En ese momento, se les secuestraron explosivos que presuntamente iban a ser colocados en el cuarto piso del edificio La Platea 11, en el barrio Mugica de Villa 31, donde operaba un clan rival.

Tras su captura, Silva Amez quedó alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, mientras que Flores Villantoy fue recluida en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres, en Ezeiza.

Este viernes, una vez completados los trámites administrativos, la mujer fue deportada en el vuelo AR-1364 de Aerolíneas Argentinas que partió a las 17:55 rumbo a Lima. En tanto, Silva Amez permanecerá detenido de manera transitoria en la División Alcaidías hasta el lunes 19 de enero, cuando será expulsado del país en otro vuelo de la misma compañía.

La expulsión fue ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4, en el marco de una causa por narcotráfico y asociación ilícita.