En el pueblo mendocino de Tupungato, con una población aproximada de 32 mil habitantes, un desafío viral difundido por YouTube desencadenó una denuncia por abuso sexual que terminó siendo falsa, afectando gravemente a una vicedirectora de escuela local.

La docente fue detenida luego de que una ONG estadounidense alertara a las autoridades argentinas tras detectar un video de presunto abuso infantil que la propia vicedirectora intentaba subir a la plataforma. La principal evidencia en su contra era un teléfono móvil incautado en su domicilio, que resultó ser un viejo dispositivo guardado en un cajón por la docente y su esposo.

Según explicó el abogado defensor, Juan Ferrari, la detención fue producto de un “terrible malentendido provocado por un desafío viral”. Horas después, en una sesión de Cámara Gesell, la menor de 11 años confesó que ella misma grabó el video utilizando sin saberlo el celular de su abuela. Además, reveló que este tipo de retos eran frecuentes entre las niñas de la escuela.

La investigación dio un vuelco cuando la menor entregó voluntariamente el dispositivo, lo que dejó en evidencia que no había abuso ni delito alguno. No obstante, el daño para la vicedirectora ya estaba hecho: fue liberada horas después, pero removida de su cargo, suspendida sin goce de sueldo y perdió la oportunidad de concursar para la dirección titular del colegio, afectando también sus planes de jubilación.

Ferrari sostuvo que su clienta fue asignada a tareas administrativas y que, a pesar de estar a solo dos años de jubilarse, enfrenta un fuerte rechazo social en Tupungato: “No puede salir a hacer compras sin ser juzgada por los vecinos”. Además, señaló que este caso no es aislado y remarcó la responsabilidad de la Dirección General de Escuelas (DGE) para proteger a los menores y sus familias frente a situaciones de vulnerabilidad.

Ante esta situación, el fiscal Pablo Fossarolli solicitó formalmente el sobreseimiento de la vicedirectora. Aunque aún se esperan pericias informáticas para confirmar los hechos, la Justicia decidió no someter a la menor a nuevas declaraciones para evitar revictimización.

Si se confirma la solicitud de sobreseimiento, el caso podría cerrarse en los próximos días, aliviando en parte el sufrimiento de la docente y su familia. Este episodio pone en evidencia cómo un simple reto viral puede desencadenar consecuencias judiciales y sociales graves, reflejando el enorme impacto y alcance que tienen las redes sociales hoy en día.