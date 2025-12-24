Las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe desbarataron una banda narco relacionada con Alejandro “Chucky Monedita” Núñez tras un megaoperativo que incluyó 39 allanamientos simultáneos en el barrio Tablada y la zona sur de Rosario, informaron fuentes oficiales. Como resultado, 12 personas fueron detenidas y varias más quedaron aprehendidas en una investigación por venta de drogas y episodios de violencia vinculados al crimen organizado.

La pesquisa se desarrolló durante varias semanas tras denuncias de vecinos por tráfico de estupefacientes y balaceras en la zona, lo que llevó a tareas de campo encubiertas, seguimientos y escuchas telefónicas para reconstruir la estructura de la organización y sus modos de operación.

Durante los allanamientos, la Policía de Investigaciones junto a grupos tácticos logaron secuestrar más de un kilo de cocaína compacta y fraccionada, marihuana, tres armas de fuego con municiones, balanzas de precisión, teléfonos celulares y más de $15 millones en efectivo, entre otros elementos de interés para la causa.

Entre los detenidos se encuentran varios de los supuestos integrantes de la banda, incluidos algunos identificados como de mayor peso dentro de la estructura criminal, que opera bajo la influencia de Núñez, quien está detenido en el penal de Piñero y condenado por crímenes narcoterroristas.

El operativo, que se desarrolló en la previa de Navidad, es uno de los más grandes registrados en Rosario contra organizaciones de narcotráfico en las últimas semanas y pone en evidencia el compromiso de las autoridades para combatir el comercio de drogas y la violencia asociada en la región.