La tasa de desempleo en Argentina registró una caída al 6,6% durante el tercer trimestre de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este dato representa una mejora frente al 6,9% observado en el mismo período del año anterior.

En comparación con el segundo trimestre de 2025, la desocupación retrocedió un punto porcentual desde el 7,6%, reflejando un escenario positivo para el mercado laboral, en un contexto de recuperación económica y mayor incorporación de personas al mercado de trabajo.

El informe detalló que la tasa de empleo alcanzó el 45,4%, con un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al trimestre previo. Además, la tasa de actividad subió al 48,6%, evidenciando que más individuos decidieron salir a buscar un empleo.

En números absolutos, el Indec estimó que alrededor de 958.000 personas estaban desocupadas, dentro de una población económicamente activa que alcanza los 14,6 millones, en los 31 aglomerados urbanos que se monitorean mediante la Encuesta Permanente de Hogares.

Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, atribuyó esta mejora a una mejor dinámica económica. “Consecuente con la mejor evolución que lo esperado del nivel de actividad durante el tercer trimestre, la creación de empleo superó nuestras expectativas”, afirmó. También destacó que “a pesar del aumento de la gente que salió a buscar trabajo, se terminó generando una caída de la desocupación al 6,6%, lo que resulta una buena noticia”.