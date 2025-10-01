Un caso de violencia intrafamiliar destapó una red de narcotráfico en San Juan. Todo comenzó cuando Liliana Loyola, una mujer con orden de restricción vigente, irrumpió en la vivienda de su ex pareja en la madrugada del sábado, en Villa 1° de Mayo, departamento Chimbas.

El blanco de su furia era Alejandro Darío Alcayaga, un ciudadano chileno de 42 años. La mujer ingresó por el fondo de la casa, rompió un candado con un caño galvanizado e intentó forzar una puerta. Fue aprehendida en el lugar por violación de domicilio, daños y desobediencia judicial, y quedó vinculada a una causa en Flagrancia.

Sin embargo, lo que parecía un caso más de conflicto entre exparejas dio un giro inesperado: Loyola, visiblemente alterada, gritó frente a los efectivos que en la casa había un arma escondida. Esto habilitó una inspección en la vivienda, y lo que encontraron sorprendió incluso a los investigadores.

El narco descubierto por su ex tenía 594 gramos de cocaína. Foto gentileza.

En distintos sectores del domicilio se hallaron 594 gramos de cocaína fraccionada en 22 envoltorios medianos y 125 pequeños, además de una balanza digital, un celular, rollos de bolsas para dosificación y $676.200 en efectivo.

El operativo estuvo a cargo de la División de Drogas Ilegales, y la causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, que imputó a Alcayaga por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

La historia delató no solo un presunto búnker narco en una zona residencial, sino también cómo una situación emocional fuera de control puede acabar con la caída de una red de distribución de droga. El “efecto boomerang” de una venganza amorosa terminó con un hombre tras las rejas y una causa federal en curso.