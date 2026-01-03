Efectivos de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes dependiente del D-5 secuestraron una motocicleta con el número de motor adulterado y detuvieron a un joven de 19 años durante un procedimiento realizado en el departamento Rawson.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Jáchal y Martín Fierro, donde el personal policial interceptó una motocicleta Maverick modelo Fox 110 cc, dominio 616-IES, que circulaba por la zona.

Al identificar al conductor, de apellido González, los uniformados realizaron la verificación del rodado y constataron que el número de motor presentaba signos de adulteración, por lo que se presume que podría tratarse de un vehículo de origen ilícito.

Ante esta situación, se labró el acta correspondiente, se procedió al secuestro de la moto, que fue radiada de circulación, y se dio intervención al Primer Juzgado de Faltas.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI Genérica, que investiga el origen del rodado y las circunstancias en las que se produjo el hecho. El joven fue puesto a disposición de la Justicia y quedó imputado por el delito de adulteración de motor de vehículo.