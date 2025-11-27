Con la llegada del verano 2026, muchos argentinos ya planifican sus escapadas y la inteligencia artificial se sumó para anticipar cuáles serán los destinos más elegidos. ChatGPT analizó la demanda y las consultas de tickets aéreos para determinar las locaciones favoritas para la próxima temporada estival.

Brasil se perfila como el destino principal para los viajeros argentinos, gracias a su proximidad, conectividad aérea y una favorable relación costo-beneficio del real. Ciudades como Río de Janeiro, Florianópolis, Búzios y Maceió se destacan por sus playas emblemáticas, vida cultural, gastronomía y actividades al aire libre. Río ofrece las famosas playas de Copacabana e Ipanema y una intensa vida nocturna. Florianópolis es reconocida por sus amplias playas y el surf, mientras que Búzios atrae con un ambiente boutique y opciones gastronómicas variadas. La diversidad de paisajes y actividades hace que Brasil sea ideal para familias, parejas y grupos.

En el Caribe, Aruba se posiciona como uno de los destinos más buscados, impulsado por vuelos directos y su reconocida oferta de playas de arena blanca y mar turquesa. Este destino es ideal para quienes buscan relajación, con resorts all inclusive y actividades como snorkel, buceo y deportes náuticos en aguas cálidas y tranquilas.

La República Dominicana mantiene su popularidad con Punta Cana, famoso por sus amplias playas y resorts todo incluido. Además, Miches gana interés por su entorno más tranquilo, playas vírgenes y propuestas ecológicas, atrayendo especialmente a familias y parejas que buscan una combinación de descanso y entretenimiento.

México continúa siendo un destino preferido gracias a su combinación de playas caribeñas, cultura y gastronomía. Cancún y la Riviera Maya ofrecen una amplia oferta hotelera y actividades en parques naturales, mientras que Tulum destaca por sus ruinas mayas frente al mar y un ambiente bohemio y ecológico. Este destino es ideal para quienes desean combinar sol, historia y vida nocturna.

Los destinos nacionales de Argentina también mantienen relevancia para el verano 2026. Lugares como Iguazú, Salta, Córdoba y Bariloche atraen por sus paisajes naturales, opciones de turismo activo y precios accesibles. Iguazú es conocido por sus cataratas y avistaje de fauna; Salta y Córdoba ofrecen montañas, rutas del vino y gastronomía regional; Bariloche combina lagos y trekking en un entorno alpino apto para familias.

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en el verano anterior más de 3,7 millones de argentinos viajaron al exterior, con Brasil como la opción predominante, elegida por el 38,6% de los viajeros.

Este panorama anticipado por la inteligencia artificial refleja las tendencias de búsqueda y reserva para las vacaciones 2026, combinando destinos internacionales con propuestas nacionales que ofrecen diversidad y accesibilidad para todos los perfiles de turistas.